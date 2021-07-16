В Нижнем Тагиле поезд наехал на брошенную на путях легковушку

В ВАЗе не было никого не было Фото: Уральская транспортная прокуратура

На перегоне Анатольская - Монзино сегодня, 16июля, поезд наехал на брошенную на путях легковушку. В ВАЗ 2121 не было ни водителя, ни пассажиров. Транспортная прокуратура начала проверку.

- Нижнетагильской транспортной прокуратурой организована проверка, по итогам которой будет дана оценка действиям работников поездной бригады, а также обеспечению безопасности на данном участке дороги. На месте работала следственно-оперативная группа, - рассказали в прокуратуре.

По предварительным данным, водитель нарушил правила движения и решил проехать железнодорожный путь в неположенном месте. Поезд простоял на месте ДТП два часа. Задержек в движении пассажирских поездов не было.