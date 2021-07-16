В поселке Садовый 51-летняя женщина сбила ребенка

ДТП произошло напротив дома № 11 по улице Лунная Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В поселке Садовый напротив дома № 11 по улице Лунная накануне вечером, 15 июля, 51-летняя женщина на «Митсубиси ASX» сбила ребенка, неожиданно выбежавшего из-за стоявшего на остановке автобуса. Девятилетний мальчик получил серьезную травму – с переломом основания черепа его доставили в ДГКБ № 9.

- По предварительной информации, водитель автомашины «Митсубиси ASX», двигаясь по ул. Лунная со стороны ул. Верстовая в сторону пер. Сентябрьский допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства в неустановленном месте, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Для установления причин и обстоятельств аварий на место выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга, а также следователь специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области.

Госавтоинпекторы призывают родителей контролировать своих детей и регулярно проводить беседы по правилам безопасного поведения на дорогах.

- Особое внимание уделять опасным ситуациям с закрытым обзором проезжей части из-за стоящих автомобилей, кустов, сооружений и иных предметов, в том числе находящихся в дворовых территориях, - напомнили в ГИБДД Екатеринбурга.