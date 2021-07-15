В Екатеринбурге мужчина лишился смартфона, когда показывал незнакомцам маршрут

Грабителями оказались местные жители 27 и 22 лет, которых раньше уже судили за кражи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 47-летний местный житель лишился мобильного телефона. Когда показывал двум незнакомцам маршрут до микрорайона Солнечного. Накануне к росгвардейцам обратился мужчина, который рассказал, что несколько минут назад к нему подошли двое парней и попросили показать на карте, как им добраться до определенного адреса. Пострадавший достал свой смартфон марки Samsung и попытался открыть приложение.

- В момент, когда заявитель показывал им маршрут, один из пешеходов выхватил у него из рук смартфон и побежал в сторону улицы Светлореченской, второй ринулся за ним, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Сотрудники ведомства получили оперативную информацию и тут же приступили к поискам. Недалеко от остановки на улице Светлореченской задержали двух мужчин, схожих по приметам. Грабителями оказались местные жители 27 и 22 лет, которых раньше уже судили за кражи. В полиции возбудили уголовное дело.