Пытался убить и угнал машину: на Урале осудили мужчину, который напал на таксистку

Фото предоставлено В.Н. Горелых

На Урале 26-летнего рецидивиста отправили в тюрьму за разбойную нападение на 36-летнюю женщину таксиста. Известно, что 28 сентября прошлого года мужчина, будучи нетрезвым, остановил в районе села Щелкун автомобиль, затем пассажир неожиданно попросил остановиться и напал на таксистку.

- Злоумышленник стал душить женщину, наносил ей удары кулаком и приисканным на месте преступления фрагментом доски. В результате пострадавшей была причинена черепно-мозговая травма, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Преступника успел спугнуть мужчина, который проходил неподалеку и стал свидетелем нападения. Рецидивист успел уехать на машине своей жертвы и забрал оттуда мобильные телефоны, ювелирные украшения и деньги.

- Злоумышленнику скрыться и «залечь на дно» не удалось. Оперуполномоченными он был установлен и задержан «по горячим следам». Им оказался уроженец Читинской области, - прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По решению суда преступник проведет в колонии строгого режима 10 лет с последующим ограничением свободы на срок два года.