Более 11 тысяч екатеринбуржцев пострадали от клещей

Клещи кусают уральцев активнее, чем в прошлом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

От укусов клещей в 2021 году пострадало уже более 11 тысяч жителей Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе администрации города.

По состоянию на 12 июля, в Екатеринбурге зарегистрировано 11 тысяч 44 пострадавших от укусов клещей, в том числе 1 тысяча 562 детей.

Клещевым вирусным энцефалитом заболело 52 екатеринбуржца, а клещевым иксодовым боррелиозом – 280 человек. Такие данные привел региональный Роспотребнадзор. По данным экспертов это на 9 % выше аналогичного периода прошлого года и на 19 % превышает средний многолетний уровень.

Рост числа укушенных связан с тем, что из-за жаркой погоды, горожане выезжая на природу, в лес, на водоемы, дачи и просто гуляя в парка, пренебрегают мерами безопасности которые необходимо соблюдать, чтобы не тать жертвой насекаемых.