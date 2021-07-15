Работодатели Урала хотят быть лучшими по стране

Лучшие работодатели будут представлять Екатеринбург на всероссийском конкурсе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работодатели из Свердловской области заявились на всероссийский конкурс, в котором принимают участие 33 претендента на звание лучшего. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу HH-Урал.

Компании оцениваются по трем критериям: на основе опроса сотрудников компаний – готовы ли они рекомендовать своего работодателя, готовы ли соискатели работать в той или иной компании. Также учитываются данные HR-специалистов компании, для оценки ее HR-функции.

Всего в номинациях принимают участие четыре группы компаний: численностью от 100 до 250 человек, от 250 до 1000 человек, от 1000 до 5000 человек и от 5000 сотрудников.

В прошлом году за звание лучших из Свердловской области боролись Единый расчетный центр, Банк «Точка» и другие компании.