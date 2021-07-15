В Екатеринбург на Царские дни приедет митрополит Викентий

Митрополит Викентий каждый год приезжает в Екатеринбург на Царские дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге проводятся Царские дни-2021, кульминацией которых станет праздничная литургия в Храме-на-Крови на месте расстрела семьи последнего российского императора.

Богослужение посетят порядка десяти глав Епархий, среди которых будет и митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, руководивший Екатеринбургской епархией в период с 1999 по 2011 год.

Праздничное Богослужение пройдет в Храме-на-Крови в ночь на 17 июля 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Да. Их около 10 человек, в их числе – митрополит Викентий, он ежегодно приезжает на эти дни, - рассказал на радио «Комсомольская правда» секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии, игумен Вениамин Райников.

Также представитель митрополии отметил, что официального Крестного хода в этом году в Царские дни не будет. Однако людям никто не запретит пройти по маршруту от Храма-на-Крови до урочища Ганина яма.

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