В Кольцово объяснили скопление пассажиров перед зоной досмотра

В аэропорту заверили, что скопление пассажиров не свидетельствует о каких-либо сложностях в работе системы досмотра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажиры Кольцово пожаловались на очереди перед зоной досмотра. В пресс-службе аэропорта объяснили, что скопление пассажиров не свидетельствует о каких-либо сложностях в работе системы досмотра. Также там отметили, что очередь не мешает пассажирам вовремя попадать в зону ожидания вылета внутренних авиалиний, так как ожидание составляет всего несколько минут.

- Таковы объективные условия, характерные в утренние часы не только для любого российского аэропорта, но и для любого аэропорта мира, - рассказали в пресс-службе Кольцово. - Отметим, что количество работающих линий досмотра определяется в соответствии с расписанием и прогнозируемыми нагрузками. В пиковые периоды, когда в соответствии с расчетами очередь действительно может стать для пассажиров неудобством, всегда задействуются дополнительные линии досмотра. Просим с пониманием относиться к прохождению предполетного досмотра, ориентированного исключительно на обеспечение безопасности пассажиров.

Напомним, ранее мы писали о том, что жители и гости Екатеринбурга стали тратить больше времени на то, чтобы добраться в аэропорт из-за ремонта моста на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги. Известно о нескольких случаях, когда пассажиры не приезжали в воздушную гавань либо опаздывали на свои рейсы из-за трудной дорожной обстановки.

Из-за этого транспортная прокуратура региона предложила проработать вопрос об использовании альтернативных способов доставки пассажиров в аэропорт, в том числе железнодорожным транспортом.

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