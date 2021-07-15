В Свердловскую область возвращается летнее тепло Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область наконец-то возвращается летняя погода. Если сегодня столбики термометров покажут свердловчанам не больше +24 градусов, то уже завтра, по данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в регионе станет теплее - воздух прогреется до +27 градусов. Правда, вместе с потеплением в область придут и дожди.

В пятницу, 16 июля, в Свердловской области ночью столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов. В дневное время синоптики прогнозируют до +22-+27 градусов, местами пройдет небольшой дождь.

В субботу, 17 июля, ночью температура воздуха опуститься на севере региона до +6-+11, на юге до +10-+15. Днем столбики термометров поднимутся до +22-+27. Также в дневное время ожидается небольшой, местами умеренный дождь.