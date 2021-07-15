В Заречном ночью сгорела Audi

Пожарные потушили загоревшуюся иномарку за две минуты
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Заречном городском округе на улице Комсомольской сегодня, 15 июля вспыхнула Audi. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 00:39. Огонь распространился на площади два квадратных метра и повредил моторный отсек иномарки.
- В тушении пожара были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Пожарные справились с огнем за две минуты.
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