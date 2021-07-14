В Екатеринбурге водитель иномарки сбил 14-летнего велосипедиста

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель иномарки Mazda 6 сбил 14-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. Известно, что авария произошла на улице Седова недалеко от дома № 26. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у подростка ушиб левого бедра.

- Мать пострадавшего ребенка пояснила, что сын гулял неподалеку от дома, двигаясь на велосипеде, при повороте налево не огляделся и не увидел приближающуюся автомашину, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

За рулем легковушки сидел 55-летний мужчина, водительский стаж которого составляет 35 лет, за нарушения ПДД его привлекали к ответственности 22 раза. Инспекторам ДПС он объяснил, что ехал со скоростью примерно 20 километров в час, велосипедист же появился на дороге неожиданно.