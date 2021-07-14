Тимофей Радя готов отсидеть в СИЗО

Тимофей Радя отказался выполнять решение суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге известный уличный художник Тимофей Радя заявил, что не собирается исполнять решение суда и лучше отсидит в СИЗО, чем пойдет на общественные работы. За отказ от общественных работ ему грозит 15 суток ареста.

— Как я уже говорил раньше, заниматься этим я не собираюсь, потому что я и так работаю на улице, и этой работы мне хватает. Тут правда не совсем понятно, можно ли назвать мою работу «общественно полезной»? Или все-таки общественно вредной? Как определить? — сообщает Радя в своем Telegram канале.

Напомним, 13 июля, суд не удовлетворил аппеляцию и оставил без изменения его наказание за участие в акции протеста, в которой он принял участие 23 января. По решению суда Раде назначили 39 часов общественных работ.

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