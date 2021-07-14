Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2021 17:20

Спасатели завершили работу на подтопленной территории Горноуральского городского округа

Сотрудники МЧС откачивали воду, просушивали жилые помещения
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели Свердловской области закончили восстановительные работы на территории Горноуральского городского округа, которая пострадала от подтопления. Ситуация стабилизировалась, и группировка Специализированной пожарно-спасательной части отправилась на пункт постоянной дислокации в уральскую столицу.

За время пребывания в зоне подтопления спасатели откачивали воду, просушивали жилые помещения и помогали очищать придомовые территории от мусора.

- Спасатели проводили мониторинг подтопленной территории с помощью беспилотного летательного аппарата, всего было совершено 19 полетов. Общая площадь мониторинга составила почти 18 квадратных километров, - заявили в ГУ МЧС по Свердловской области.

На местах продолжает работать комиссия, которая была создана местной администрацией, идет прием заявлений от населения для получения компенсации.