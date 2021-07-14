Пассажиры стали чаще опаздывать в «Кольцово» из-за ремонта моста у Россельбана

Известно о нескольких случаях, когда пассажиры не приезжали в воздушную гавань либо опаздывали на свои рейсы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители и гости Екатеринбурга стали тратить больше времени на то, чтобы добраться в аэропорт «Кольцово» из-за ремонта моста на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги. Известно о нескольких случаях, когда пассажиры не приезжали в воздушную гавань либо опаздывали на свои рейсы из-за трудной дорожной обстановки.

- В этой связи транспортной прокуратурой инициирована проработка вопроса об использовании альтернативных способов доставки пассажиров в аэропорт, в том числе железнодорожным транспортом, - сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

В частности, руководству Свердловской пригородной компании предложили увеличить число железнодорожных рейсов по маршруту Екатеринбург-Пассажирский – Кольцово, это необходимо для того, чтобы снизить нагрузку на автомобильный транспорт.

Напомним, работы на мосту у Россельбана стартовали 12 июня, из-за этого автомобилисты встали в глухие пробки. На ситуацию обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона проверил, как идут работы, и был очень возмущен.