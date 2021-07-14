В центре Екатеринбурга на время Царских дней возведут палаточный городок

Фото: пресс-служба екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге в преддверии Царских дней рядом с Храмом-на-Крови возводят палаточный городок. Здесь будет работать медпункт, появится помещение, которой используют в качестве камеры хранения, комната матери и ребенка. Также тут установят баки с питьевой водой, умывальники, туалеты, мусорные контейнеры.

- Работать палаточный городок будет круглосуточно. Откроется он 15 июля в 9:00. На месте будут добровольцы, чтобы помочь всем сориентироваться и получить необходимую помощь и информацию, - сообщили в пресс-службе екатеринбургской епархии.

Священники Храма-на-Крови отмечают, что палаточные городки пользуются спросом у паломников. Также здесь развернут бесплатную полевую кухню. Меню будет традиционным: каша с рыбой, чай и хлеб. Полевая кухня для паломников будет работать 15 и 16 июля.