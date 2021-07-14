Эксперты назвали три условия лояльности абонентов в России

Фото: предоставлено Мегафон

Исследование популярности тарифов мобильных операторов и лояльности абонентов провело агентство Telecom Daily. В опросе приняли участие пользователи мобильной связи операторов «большой четверки». В результате абоненты отметили три основных фактора, которые определяют их выбор.

На первом месте оказалось соответствие цены и качества (21%), далее идут производительность сети, которая отвечает за ее характеристики (18%) и гибкость тарифов и опций, в том числе возможность выбрать «безлимитку» (16%). Все остальные составляющие сервиса не набрали в сумме 50% голосов.

По доле лояльных абонентов среди операторов лидирует МегаФон. Его поддерживают 82%, а еще 7% абонентов говорят, что в другой сети лучше не будет. У Tele2 доля лояльных 62%, у МТС показатель находится на уровне 58%, у "Билайна" - 57%.

У МегаФона также оказалось наибольшее количество пользователей с безлимитным мобильным интернетом. Эксперты отмечают, что такие тарифы остаются растущим трендом на телеком-рынке.

В рамках исследования, 30% респондентов отметили, что давно пользуются «безлимиткой», 3% подключили опцию недавно — уже после самоизоляции, а 7% планируют перейти на нее в ближайшее время.