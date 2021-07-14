В Екатеринбурге будут судить организатора похищения человека на Шейнкмана

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В Екатеринбурге перед судом предстанет директор охранного предприятия, который в прошлом году организовал похищение мужчины на улице Шейнкмана. Двое его подельников уже были осуждены.

- Первым делом, сыщики вычислили автомобиль, на котором был похищен предприниматель - ВАЗ-2114 с номерами 86 региона, который принадлежал местному жителю, предоставившему своё транспортное средство знакомому на непродолжительный срок, - пояснил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

Организатору похищения грозит до 12 лет лишения свободы.

- В ходе расследования уголовных дел в отношении сообщников выполнены необходимые следственные действия (проведены допросы свидетелей, изъята и осмотрена автомашина, на которой совершалось похищение), - отметили в СУ СКР региона.