Митрополит Евгений провел службу в строящемся больничном храме

Службу провел митрополит Евгений Кульберг. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге 14 июля митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений на территории Свердловской областной клинической больницы №1 провел литургию под куполами строящегося храма.

Богослужение прошло с участием духовенства Екатеринбургской епархии и прихожан храма. Она была приурочена ко дню памяти святых братьев Косьмы и Дамиана Римских, которых почитают как целителей, бессребреников и чудотворцев.

- Сегодня мы празднуем память бессребреников и чудотворцев Косьмы и Дамиана, которые жили в Риме приблизительно в III веке. Пусть это и не покровители нашего храма, воздвигаемого в честь святых целителей Косьмы и Дамиана Асийских, но они тоже были врачами, – сказал настоятель храма, иерей Сергий Ермолаев.

Меньше месяца назад, 18 июня, строящийся храм увенчали куполами. И их тоже освятил митрополит Евгений.