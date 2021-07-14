В Екатеринбурге потратят 120 миллионов на капремонт общежития Горного университета

Корпус отремонтируют до середины декабря 2021 года. Фото: сервис Яндекс.Карты

В Екатеринбурге проведут капитальный ремонт общежития на улице 8 Марта, 82, корпус А, в котором проживают студенты Уральского государственного горного университета.

На портале госзакупок 9 июля опубликовали данные о проведении конкурса на проведение ремонтных работ. В документе указано, что работы должны начаться в день заключения контракта, а завершить ремонт должны до 15 декабря 2021 года.

По плану в здании должны отремонтировать фасад, кровлю и балконы. Внутри общежития запланирована перепланировка и отделочные работы, а также замена электрики, сантехники и вентиляции.

На ремонт общежития планируют потратить 120 миллионов рублей.