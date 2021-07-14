Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2021 13:12

В Екатеринбурге медикам «красных зон» в День взятия Бастилии передали обеды от Генконсульства Франции

Акция продлится три дня, а ассортимент традиционных французских блюд будет меняться
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Обеды медикам передал лично Генконсул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье Фото: оперштаб

Обеды медикам передал лично Генконсул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье Фото: оперштаб

В Екатеринбурге медикам «красных зон» в больницах №2 и №3 передали обед из францезских блюд.Такую акцию решили провести для врачей в День взятия Бастилии от Генконсульства Франции, так как традиционный праздник отменили из-за пандемии. Обеды медикам передал лично Генконсул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье.

- Сегодня во Франции большой праздник, его всегда отмечают с большим размахом, шествием, фейерверками. Но пандемия диктует нам свои условия, - рассказал Пьер-Ален Коффинье. - Медики всего мира стоят на переднем рубеже борьбы за жизни людей, поэтому в дань уважения людям этой профессии и в честь праздника генеральное консульство передает врачам обеды с французским меню и частичкой французской культуры.

Обеды в больницы привезли специально в такое время, когда сотрудники больниц выходят со смены. Акция будет проводится три дня, а ассортимент традиционных французских блюд при этом будет меняться. Сегодня, например, медикам привезли круассаны, салат Нисуаз, судак, запеченный с овощами и рисом, и десерт «Павлова.