В Екатеринбурге медикам «красных зон» в День взятия Бастилии передали обеды от Генконсульства Франции

Обеды медикам передал лично Генконсул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье Фото: оперштаб

В Екатеринбурге медикам «красных зон» в больницах №2 и №3 передали обед из францезских блюд.Такую акцию решили провести для врачей в День взятия Бастилии от Генконсульства Франции, так как традиционный праздник отменили из-за пандемии. Обеды медикам передал лично Генконсул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье.

- Сегодня во Франции большой праздник, его всегда отмечают с большим размахом, шествием, фейерверками. Но пандемия диктует нам свои условия, - рассказал Пьер-Ален Коффинье. - Медики всего мира стоят на переднем рубеже борьбы за жизни людей, поэтому в дань уважения людям этой профессии и в честь праздника генеральное консульство передает врачам обеды с французским меню и частичкой французской культуры.

Обеды в больницы привезли специально в такое время, когда сотрудники больниц выходят со смены. Акция будет проводится три дня, а ассортимент традиционных французских блюд при этом будет меняться. Сегодня, например, медикам привезли круассаны, салат Нисуаз, судак, запеченный с овощами и рисом, и десерт «Павлова.