Когда в Свердловской области введут QR-коды для привившихся от коронавируса: отвечает заместитель губернатора

В Свердловской области за сутки зарегистрировали 461 новый случай COVID-19. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

О том, будут ли вводиться в Свердловской области QR-коды по примеру Москвы, где он вручается тем, кто привился. По нему можно, например, посещать заведения общепита. В Свердловской области в связи с ростом заболеваемости тоже стали задумываться над введением QR-кодов. Сегодня, 14 июля, в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM) заместитель губернатора Павел Креков ответил на вопрос о том, стоит ли свердловчанам ждать их введения.

- Для чего вводятся QR-коды - чтобы люди максимально вакцинировались, - сказал Павел Креков. - Сегодня у нас интерес к вакцинации и без этих мер очень высокий. Когда будем чувствовать снижение интереса, мы вернемся к этому вопросу. Но пока нам надо навести порядок в огромном количестве желающих вакцинироваться.