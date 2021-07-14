На ЕКАДе водитель фуры устроил ДТП, уснув за рулем

Водителя Iveco госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
На ЕКАДе сегодня ночью, 14 июля, столкнулись две фуры. Как рассказали в ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным водитель Iveco влетел в стоявший на обочине Volvo, уснув за рулем.
В аварии пострадал водитель фуры Iveco 1967 года рождения. С тяжелыми травмами, в том числе черепно-мозговой травмой и переломом ребер его госпитализировали в больницу.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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