На ЕКАДе водитель фуры устроил ДТП, уснув за рулем

Водителя Iveco госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

На ЕКАДе сегодня ночью, 14 июля, столкнулись две фуры. Как рассказали в ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным водитель Iveco влетел в стоявший на обочине Volvo, уснув за рулем.

В аварии пострадал водитель фуры Iveco 1967 года рождения. С тяжелыми травмами, в том числе черепно-мозговой травмой и переломом ребер его госпитализировали в больницу.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка