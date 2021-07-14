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Общество14 июля 2021 12:02

В Свердловской области студентов, не привитых от коронавируса, будут отстранять от учебы

Информацию об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM) подтвердил заместитель губернатора Павел Креков
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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В Свердловской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом.

В Свердловской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О ситуации с коронавирусом в Свердловской области в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM) рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. В частности, он объяснил, действительно ли в вузах региона могут отстранить от обучения студентов, не сделавших прививку от COVID-19.

- Действительно ВУЗы в праве самостоятельно принимать решение о разных формах обучения, - сказал Павел Креков. - Они в праве принять меры, чтобы обезопасить преподавательский и студенческий состав. Знаю, что многие вузы предупредили студентов, что к занятиям будут допущены те, кто вакцинирован. Решение мне понятно. Оно в компетенции руководителей учебных заведений.

Добавим, что за сутки в Свердловской области был выявлен 461 новый случай коронавируса.