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Происшествия14 июля 2021 11:50

Заявление написала бывшая жена: в Нижнем Тагиле ОМОН задержал отца-педофила

По версии следствия, в конце мая он надругался над 11-летней дочкой
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Ему грозит до 20 лет колонии.

Ему грозит до 20 лет колонии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле задержали 30-летнего местного жителя, которого обвиняют в педофилии. Как рассказал «Комсомолке» источник в силовых структурах, с заявлением в полицию на безработного свердловчанина обратилась его бывшая жена.

- Женщина узнала от 11-летней дочки, что в конце мая отец надругался над ней. Она обратилась в ближайший ОВД, затем информацию передали в Следственный комитет, - объяснил инсайдер «КП».

Мужчину задержали оперуполномоченные при силовой поддержке ОМОНа Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Тагильчанину грозит до 20 лет лишения свободы.

Нам удалось связаться с бывшей женой задержанного, но она отказалась от комментариев.