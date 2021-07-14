Заявление написала бывшая жена: в Нижнем Тагиле ОМОН задержал отца-педофила

Ему грозит до 20 лет колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле задержали 30-летнего местного жителя, которого обвиняют в педофилии. Как рассказал «Комсомолке» источник в силовых структурах, с заявлением в полицию на безработного свердловчанина обратилась его бывшая жена.

- Женщина узнала от 11-летней дочки, что в конце мая отец надругался над ней. Она обратилась в ближайший ОВД, затем информацию передали в Следственный комитет, - объяснил инсайдер «КП».

Мужчину задержали оперуполномоченные при силовой поддержке ОМОНа Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Тагильчанину грозит до 20 лет лишения свободы.

Нам удалось связаться с бывшей женой задержанного, но она отказалась от комментариев.