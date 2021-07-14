Уральские меценаты создали фонд, который займется реконструкцией заброшенной больницы в Зеленой роще

Больница в Зеленой роще закрылась еще в 2000 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге создан фонд, который займется восстановлением заброшенной больницы на улице 8 Марта, 78а. Директором фонда стала Татьяна Прусевич, которая также входит в руководство Фонда святой Екатерины. В состав учредителей вошли Андрей Козицын, Андрей Симановский и «Русская Медная Компания».

- Пока рано говорить о каких-то конкретных шагах в этом проекте. Идет большая юридическая работа, которая займет какое-то время. Объект сложный и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения его внутреннего состояния, - рассказала Татьяна Прусевич.

Напомним, о том, что реконструкцией больницы в Зеленой роще займутся меценаты, стало известно больше года назад. Ранее также сообщалось, что восстановление здания обойдется примерно в 2,5 миллиардов рублей.

Недавно губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил председателя Правительства РФ Михаила Мишустина ускорить исключение заброшенного здания больницы из реестра объектов культурного наследия. Пресс-секретарь главы региона Анна Шкерина объяснила, что это нужно для того, чтобы создать на месте больницы на принципах государственного-частного партнерства медицинский центр.