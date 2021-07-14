В торговых центрах Свердловской области увеличат количество медицинских бригад, прививающих от коронавируса

Эфир с заместителем губернатора Свердловской области начался в 13.00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сегодня, 14 июля, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о том, как в регионе будут бороться с длинными очередями на вакцинацию от коронавируса в торговых центрах.

- Нам нужно увеличивать количество бригад работающих в торговых центрах. Я был в трех. В двух только одна бригада работала, - сказал Павел Креков. - Понятно, что люди, делающие прививки, одни и те же - им и в поликлиниках надо прививать людей. Будем привлекать медработников из учреждений, которые не связаны с коронавирусной инфекцией.

Также в Свердловской области планируют увеличить количество медицинских учреждений, которые будут заниматься вакцинацией.

- Надо наводить порядок и в записи на вакцинацию на сайте Госуслуг, - добавил Павел Креков. - Потому что обращаются к нам люди, говорят, что с удовольствием сделали бы прививку, но не могут записаться. Ответ не приходит вторую неделю.