В Нижнем Тагиле продолжается капремонт фасадов, подвалов и инженерных коммуникаций Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле капитальный ремонт домов завершили на 75 %. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города. В этом года работы проводятся в восьми зданиях. В семи многоквартирных домах полностью отремонтированы крыши. В двух домах завершен ремонт электро- и теплосетей. Еще в одном проведена полная замена систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения.

- Сегодня у меня нет сомнений, что план по капитальным ремонтам мы выполним вовремя. Как и в прошлые годы, подрядчик приступил к реализации проекта заранее. Сезонные работы проводятся в срок. Система отлажена, замечаний нет, - рассказал глава города Владислав Пинаев.

Сейчас продолжается капремонт фасадов, подвалов и инженерных коммуникаций. В управлении жилищного и коммунального хозяйства отметили, что капремонты ведутся с опережением графика.