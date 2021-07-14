Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость14 июля 2021 8:22

В Нижнем Тагиле капитальный ремонт домов завершили на 75 %

В этом года работы проводятся в восьми зданиях
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Нижнем Тагиле продолжается капремонт фасадов, подвалов и инженерных коммуникаций

В Нижнем Тагиле продолжается капремонт фасадов, подвалов и инженерных коммуникаций

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле капитальный ремонт домов завершили на 75 %. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города. В этом года работы проводятся в восьми зданиях. В семи многоквартирных домах полностью отремонтированы крыши. В двух домах завершен ремонт электро- и теплосетей. Еще в одном проведена полная замена систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения.

- Сегодня у меня нет сомнений, что план по капитальным ремонтам мы выполним вовремя. Как и в прошлые годы, подрядчик приступил к реализации проекта заранее. Сезонные работы проводятся в срок. Система отлажена, замечаний нет, - рассказал глава города Владислав Пинаев.

Сейчас продолжается капремонт фасадов, подвалов и инженерных коммуникаций. В управлении жилищного и коммунального хозяйства отметили, что капремонты ведутся с опережением графика.