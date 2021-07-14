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Общество14 июля 2021 6:50

В Екатеринбурге на ремонт студенческого общежития УГГУ потратят 120 миллионов рублей

Работы планируют закончить до декабря
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге отремонтируют студенческое общежитие Уральского государственного горного университета на 8 Марта, 82. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Согласно опубликованным документам на капитальный ремонт здания планируют потратить 120 миллионов рублей.

Рабочие приведут в порядок не только помещения внутри общежития, но и отремонтируют фасад здания. В документах указано, что работы не должны повлиять на проживание студентов. Подрядчика будут искать до 2 августа. Закончить ремонт планируется к 15 декабря.