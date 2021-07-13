На Урале мужчина поверил интернет-мошеннику и потерял 49 тысяч

Мужчина написал заявление в полицию, идет поиск злоумышленника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Ачит местный житель потерял 49 тысяч рублей, нарвавшись на интернет-мошенника. Мужчина хотел купить электропила, для чего зашел на популярный сайт объявлений. Наконец, он нашел нужный товар и написал продавцу, с которым тут же начал обсуждать детали дальнейшей покупки.

- Продавец предложил воспользоваться услугами доставки и отправил ссылку на номер телефона мужчины. Доверившись неизвестному, мужчина перешел по ссылке указанной и в открывшемся окне ввел банковские реквизиты карты и коды из СМС, - сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Когда ему пришло сообщение о списании денег с карты, он понял, что его обманули, но было уже поздно. Мужчина написал заявление в полицию, идет поиск злоумышленника.