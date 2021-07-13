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Общество13 июля 2021 19:57

В Кировграде 35-летняя жительница организовала наркопритон в собственной квартире

За это ее осудили почти на пять лет общего режима
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Женщина систематически предоставляла свое жилище для знакомых, которые употребляли запрещенные вещества

Женщина систематически предоставляла свое жилище для знакомых, которые употребляли запрещенные вещества

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде 35-летнюю местную жительницу осудили за незаконный сбыт наркотиков и организацию притона в собственной квартире. Как оказалось, женщина систематически предоставляла свое жилище для знакомых, которые употребляли запрещенные вещества. В следствии установили, что «гости» приходили в дом на Лермонтова с июня по октябрь 2020 года.

- Кроме того, судом установлен факт сбыта из рук в руки за денежное вознаграждение в размере тысячи рублей осужденной наркозависимому лицу синтетического средства в коридоре принадлежащей ей квартиры, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По решению городского суда ей назначили наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.