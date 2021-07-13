На Урале экс-начальника поезда осудили за попытку дать взятку контролерам

Женщине не удалось дать взятку контролерам, они отказались от денег и сообщили об этом начальству Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шале осудили начальника поезда за попытку подкупить контролеров-ревизоров. Все случилось в декабре 2019 года, тогда специалисты и нагрянули с проверкой в поезд, который ходит по сообщению «Екатеринбург-Санкт-Петербург», они выявили ряд серьезных нарушений при предоставлении платных услуг пассажирам и по обеспечению безопасности в вагоне пассажирского поезда.

- Начальник поезда между станциями Сабик - Шаля Свердловской железной дороги за неоформление выявленных нарушений предложила контролерам в качестве коммерческого подкупа 20 тысяч рублей, - сообщили в уральском следственном управлении на транспорте.

Однако женщине не удалось дать взятку контролерам, они отказались от денег и сообщили об этом начальству. Несмотря на то, что экс-начальник полностью признала вину, ее приговорили к трем годам условно. Также она больше не сможет работать в системе РЖД.