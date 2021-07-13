В Серове мужчину осудили за нападение на полицейского

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове местного жителя осудили за нападение на полицейского. Известно, что мужчину доставили в отделение, чтобы проверить факт причинения побоев женщине. Во время разговора с силовиками он вел себя агрессивно и не подчинялся их требованиям, что также попадает под статью об административном правонарушении.

- С целью прекратить дальнейшие противоправные действия со стороны мужчины, к нему было применено спецсредство – наручники. Однако после этого гражданин решить «изменить тактику» и пожаловался на плохое самочувствие, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

На служебном транспорте мужчину доставили в больницу, где в приемном он ударил полицейского. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.