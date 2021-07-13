В больницах Свердловской области появилось еще 1000 мест для пациентов с Covid-19

Новые места открылись в больницах трех городов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Свердловской области будет организовано еще 1000 мест для заболевших коронавирусом. Соответствующий приказ выпустил Минздрав Свердловской области.

Дополнительные места появятся в четырех больницах региона: в екатеринбургской ГКБ № 14, детской городской клинической больнице № 11 Екатеринбурга, ЦГБ Верхней Туры и горбольнице Каменска-Уральского.

Благодаря дополнительным местам, общее число коек для госпитализированных граждан с подтвержденным диагнозом будет составлять 8446. Реанимационных мест стало на 73 больше – всего 845.

Отметим, что по последним данным, 20% коек для пациентов с Covid-19 – свободны.

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