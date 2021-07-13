Полиция Невьянска разыскала подростков, сбежавших из реабилитационного центра

Искать беглецов начали 12 июля, тогда же в отделение поступило заявление о пропаже детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Невьянска разыскала двоих несовершеннолетних которые утром 11 июля сбежали из реабилитационного центра, подростки самовольно покинули территорию и не уведомили взрослых о своем решении.

- Подростки все это время находились в городе Екатеринбурге. Свой уход они пояснили желанием свободного времяпрепровождения. Сейчас они доставлены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Невьянского района, - сообщают в ГУ МВД России по Свердловской области.

Напомним, искать беглецов начали 12 июля, тогда же в отделение поступило заявление о пропаже детей.