В Свердловской области назвали причину роста тарифов на капремонт

Плату за капремонт повышают каждый год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области повышение тарифов на капитальный ремонт связали с ростом инфляции и ростом цен на строительные материалы. В 2021 году тариф возрос на 4%.

При этом недопустимо сокращать объем выполняемых работ, чтобы выполнить план, об этом во время пресс-конференции заявил гендиректор Регионального фонда содействии капитальному ремонту общего имущества Станислав Суханов.

- Главная проблема – подорожание стройматериалов. Все мы ходим в магазины, в том числе и строительные, и видим, как растут материалы. Доска в два раза выросла в цене, металл — больше, чем в два раза, утеплитель тоже вырос тоже более чем в два раза. К сожалению, контракты, заключенные осенью 2020 года, имеют фиксированную стоимость. Мы в рамках законодательства не можем увеличивать стоимость работ – сказал Суханов.