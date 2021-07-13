В аэропорту «Кольцово» задержан мужчина за кражу швейцарских часов

Пассажир позарился на чужие часы и попал под уголовное дело Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» стражи порядка задержали мужчину по подозрению в краже дорогих швейцарских часов, которые он забрал из ящика в стерильной зоне терминала «А». Там их забыл один из пассажиров.

Хозяин быстро заметил пропажу и обратился в транспортную полицию, сотрудники которой отправились в стерильную зону терминала «А». Там часов уже не было, но удалось установить, что через несколько секунд после оставления часов их взял другой пассажир, забрал чужую вещь и улетел с ней на Черное море.

Когда мужчина с крадеными часами вернулся с курорта, его задержали, а часы вернули их законному владельцу. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В отношении падкого на чужие вещи пассажира возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Стоимость часов составляет 224 тысячи рублей.