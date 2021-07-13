В Свердловской области увеличили число коек для пациентов с коронавирусом

Всего для больных коронавирусом в медучреждениях области на данный момент предусмотрено 8 446 мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на одну тысячу увеличили число коек для пациентов с коронавирусом. Информация об этом содержится в приказе, подписанном министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым. Дополнительные места для заболевших COVID-19 появились в четырех больницах региона.

Как следует документа, всего для больных коронавирусом в медучреждениях на данный момент предусмотрено 8 446 мест. Напомним, что в Свердловской области продолжает расти количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. За сутки в регионе фиксируют больше 400 случаев заражения. Общее число заболевших коронавирусом человек на Среднем Урале с начала пандемии составляет 98 592.

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