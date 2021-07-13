Загадки перевала Дятлова: кто из туристов, сделал таинственный снимок перед смертью

Фотоаппарат Семена Золотарева. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Урала в музее Дома офицеров сегодня открылась выставка, посвященная гибели девяти туристов на перевале Дятлова в 1959 году. На ней представлено около 30 личных вещей погибших, которые 62 года назад были найдены поисковой группой неподалеку от тел студентов. Среди них фотоаппарат одного из участников группы Семена Золотарева, которым была сделана самая загадочная фотография из похода - на ней изображен некий светлый шарообразный объект.

- Этот фотоаппарат принадлежал Семену Золотареву. Им был снят тот самый 34-й кадр со светящимся падающим объектом, - показывает Юрий Кунцевич, президент фонда Памяти группы Дятлова. - Почему снимок получился расплывчатым можно понять по фотоаппарату. Прежде чем снимать, нужно выдвинуть вперед объектив. А если ты его не выдвинул, то на кадре все размывается. Получается, что была спешка, они не успели объектив выдвинуть.

До сих пор точно не известно, что же случилось с туристами 62 года назад на склоне горы Холатчахль. Версий около 100. Точно можно сказать лишь, что в ночь на 2 февраля они по какой-то причине разрезали ножом одну из стен палатки и выбежали, кто в чем был, на мороз. Вскоре туристы разделились и погибли один за другим. Их изувеченные тела нашли спустя месяцы члены поисковой группы.

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