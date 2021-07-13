В Екатеринбурге почти на месяц ограничат движение по Мраморской

Проезд перекроют из-за строительства тепловой сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 2 августа по 5 сентября ограничат движение по улице Мраморской в районе дома № 6. Участок дороги перекроют из-за строительства тепловой сети, чтобы затем подключить к системе централизованного теплоснабжения объект капитального строительства.

- Специалисты просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения, - отметили в пресс-службе мэрии.

На закрытом участке будут установлены дорожные знаки и указатели, предупреждающие о работах.