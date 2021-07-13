Специалисты ЦВО дезинфицировали пять храмов в Ганиной яме перед Царскими днями

Специалисты использовали ранцевые распылители Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии Царских дней специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа дезинфицировали пять храмов на территории монастыря Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма в Свердловской области.

- Решение о проведении дезинфекции объектов было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным в ответ на обращение Екатеринбургской епархии, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Используя ранцевые распылители, специалисты обработали входные группы, лестницы, внутренние помещений храмов, а также пешеходные мосты и другие объекты монастыря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Павел Креков объяснил, почему в Екатеринбурге отменили Крестный ход. Власти Свердловской области руководствуются постановлением Главного санврача РФ (подробнее)