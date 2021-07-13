ФСБ ищет екатеринбурженку, которая вступила в ряды террористов и уехала воевать в Сирию

Женщина пересекла границу с Турцией в неустановленном месте Фото: Александр КОЦ

Силовики ищут екатеринбурженку, которая отправилась в Сирию, где примкнула к запрещенной на территории России организации «Исламское государство».

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, речь идет о 43-летней жительнице Среднего Урала. В Екатеринбурге она проживала на Уралмаше.

- В сентябре 2012-м году женщина вылетела из Екатеринбурга в Хургаду, а летом 2013 года отправилась в Египет. Оттуда она перебралась в Турцию. В конце 2013 года женщина в неустановленном месте пересекла границу с Турцией и попала на территорию Сирии, чтобы воевать на стороне боевиков, - рассказал наш собеседник.

С тех пор о судьбе екатеринбурженки не было известно. Но недавно у ФСБ появилась информация, что женщина по-прежнему находится в рядах запрещенного ИГ. В связи с этим на жительницу Среднего Урала возбудили два уголовных дела: по второй части статьи 205.5 (Участие в деятельности террористической организации) и по второй части статьи 208 (Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства).

Сейчас женщина в розыске.