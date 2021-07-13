Свердловский областной суд оставил без изменений приговор Тимофею Раде

Во время несогласованной акции художника задержали и выписали штраф, но на суд он не являлся Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд рассмотрел жалобу защитника Тимофея Ради на постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга. Ранее художника приговорили к обязательным работам за участие в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 31 января.

- Раде назначено административное наказание в виде обязательных работ на срок 39 часов за участие в несогласованном с Министерством общественной безопасности Свердловской области публичном мероприятии и за невыполнение законного требования сотрудников полиции о прекращении участия в нем, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Областной суд не стал изменять постановление Ленинского районного суда. Напомним, что во время несогласованной акции художника задержали и выписали ему административный протокол за участие в акции. Но на суд, где ему грозил штраф, Радя не являлся. В итоге его туда привели принудительно судебные приставы и полиция.