Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 13 июля 2021 года

На Среднем Урале сохраняется масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 459 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 189 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Первоуральска, Ревды, Карпинска, Кушвы, поселка Малышево, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Красноуральска, Ирбита, Серова, Североуральска и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом граждан на Среднем Урале с начала пандемии составляет 98 592, из них 91 790 человек полностью выздоровели. За прошедшие сутки медики сняли диагноз у 412 человек.

По состоянию на 13 июля медики оценивают состояние 689 пациентов как тяжелое, 393 человека размещены в палатах реанимации, 295 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за прошедшие сутки специалисты подтвердили смерти еще 13 человек от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 040 человек.

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