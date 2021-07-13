В Екатеринбурге с крупной партией наркотиков задержали гражданина Сербии

Серб вез в собой около 200 граммов запрещенного вещества Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция задержала 40-летнего гражданина Сербии. В его Peugeot 207 силовики нашли и изъяли почти 200 граммов мефедрона.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, автомобиль гражданина Сербии остановили на проселочной дороге, ведущей в коллективные сады «Дружба 1» в Верх-Исетском районе.

- По данным следствия, мужчина хранил мефедрон с целью дальнейшего сбыта, - уточнил наш собеседник.

Также он рассказал, что вид на жительство в России у серба закончился еще в конце марта. На мужчину завели уголовное дело о попытке сбыта наркотических веществ в крупном размере. Сейчас гражданин Сербии задержан.