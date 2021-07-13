Эдуард Россель посетил найденное захоронение в Нижнем Тагиле

Эдуард Россель и Владислав Пинаев. Фото: информационный портал TagilCity.ru

Бывший губернатор Свердловской области, а ныне – член Совета Федерации Эдуард Россель 13 июля прибыл в Нижний Тагил, где вместе с градоначальником Владиславом Пинаевым посетил найденное в микрорайоне Выя захоронение рядом с ДК «Юбилейный».

На днях здесь в сквере во время реконструкции было найдено захоронение. Предположительно, это может быть родовой усыпальницей династии промышленников Демидовых, которое разграбили в 1930-е годы.

Эдуард Россель у найденного склепа. Фото: информационный портал TagilCity.ru

Экс-губернатор назвал ситуацию с нахождением захоронения «Божием случаем», а также сравнил находку с обнаружением останков семьи последнего российского императора Николая Романова. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

- На мою жизнь попало два таких случая: я поднял императора и всю семью, сделал Храм на Крови и восстановил всю память Романовых. Теперь придется еще решить и этот вопрос, - рассказал TagilCity.ru Эдуард Россель.

Политик подчеркнул, что археологам нужно работать на этом месте осторожно, а позже передать найденные останки на генетическую экспертизу в Екатеринбург.