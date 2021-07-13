Екатеринбург оказался в лидерах по продаже алкоголя ночью

Ночью алкоголь продают нелегально Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург оказался на 12 месте в рейтинге агентства Zoom Market, где представлены города с доступным по ночам алкоголем. В список попали 23 российских городов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Лидерами рейтинга по доступности ночью спиртных напитков оказались Москва, Краснодар и Иваново. Далее идет Челябинск, а на 12 строчке – Екатеринбург. Замыкает список Новосибирск.

Среди 2 760 опрошенных только 12% нелегально покупали алкоголь по ночам, 82% респондентов согласны с тем, что наказание на незаконную торговлю спиртными напитками нужно ужесточить.

Чаще всего нелегально покупают по ночам: пиво (75%), водку (12%). Продают спиртные напитки чаще всего небольшие несетевые магазины.