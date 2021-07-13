Tele2 поможет подготовиться к летнему отдыху

Фото: предоставлено Tele 2

Мобильный оператор Tele2 предлагает новым клиентам принять участие в розыгрыше подарков для активного отдыха и путешествий. Главные призы акции – квадрокоптер и умный робот-чемодан, который самостоятельно следует за владельцем. Для участия нужно зарегистрировать новый номер Tele2 на специальном промосайте gifts.tele2.ru. На сайте любой желающий может пройти тест на знание достопримечательностей России и получить гарантированные призы в салонах оператора.

Фото: предоставлено Tele 2

Tele2 запустила онлайн-платформу, которая поможет подготовиться к отпуску и познакомит пользователей с красотами и необычными местами различных регионов России. В рамках специального предложения клиенты, подключившиеся к Tele2 до 8 августа, смогут принять участие в розыгрыше призов. Следуя стратегии lifestyle enabler, оператор традиционно поддерживает стиль жизни своих клиентов и дарит действительно полезные подарки. Электронные девайсы и аксессуары для путешествий, входящие в призовой фонд, смогут вдохновить каждого на исследования и активный отдых.

Чтобы выиграть один из более чем сотни подарков, необходимо стать клиентом Tele2 в период проведения акции: активировать SIM-карту, оплатить абонентскую плату за первый месяц и использовать не менее 100 Мб интернет-трафика или 30 минут звонков. При этом можно не только выбрать новый номер для подключения, но и перейти в Tele2 с действующим. После заполнения заявки на участие на промосайте с указанием ФИО, электронной почты и нового мобильного номера клиенту останется дождаться результатов розыгрыша.

Фото: предоставлено Tele 2

Оператор разыграет гаджеты для активного отдыха, технологичные новинки и полезные туристические аксессуары: квадрокоптер для видеосъемки, «умный» робот-чемодан, который самостоятельно следует за своим владельцем, дорожные подушки-подголовники для долгих поездок, а также флагманские устройства от Xiaomi. Среди них – смартфоны для записи 4К-видео, смарт-часы для подсчета расстояний пройденных маршрутов, беспроводные наушники, монопод для идеальных «селфи», внешний аккумулятор на длительные перелеты. Подробные условия и призовой фонд акции размещены на сайте gifts.tele2.ru.

На платформе можно также пройти небольшой тест на знание природных достопримечательностей, памятников и архитектуры России. Пользователи, которые успешно справятся с географическим испытанием, получат уникальный промокод. С его помощью в салонах Tele2 можно будет получить сразу два гарантированных подарка: печать фотокниги от партнера акции NetPrint, а также наклейки или магниты с изображением уникальных туристических мест России. Обычно магниты на холодильник и памятный фотоальбом туристы привозят из поездок. Tele2 меняет правила и дарит такие подарки еще до начала путешествия. Пройти тест и получить сувениры в салонах Tele2 могут не только клиенты компании, но и абоненты любого оператора связи