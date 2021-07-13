В Екатеринбурге коллекторов оштрафовали после угроз должнику

Коллекторы звонили не только должнику, но и его маме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге коллекторы одной из микрофинансовых организаций названивали и отправляли смс должнику и его маме с угрозами и требованиям заплатить просроченный платеж. Мужчина устал от навязчивости звонивших и обратился за помощью в ГУФССП России по Свердловской области.

- Оценив в совокупности материалы дела об административном правонарушении, специалистами отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по Свердловской области, проведена проверка, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Кировский районный суд Екатеринбурга привлек ООО «Империал» по части 4 статьи 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности) к ответственности и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей.