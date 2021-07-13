В Березовском рецидивистов поймали на краже гаражных ворот

Сотрудники Росгвардии передали задержанных полицейским Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском местный житель заметил двух подозрительных мужчин, которые спиливали болгаркой металлические ворота в гаражном боксе. Об этом он сообщил экипажу Росгвардии, которые неподалеку патрулировали улицы.

- Сотрудники сообщили поступившую информацию дежурному пункта централизованной охраны и выдвинулись к месту происшествия для проверки. Оперативно прибыв по указанному заявителем адресу, росгвардейцы задержали на месте двух молодых людей, которые уже сгрузили спиленные металлические конструкции в Газель и собирались уехать, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Задержанными оказались двое местных жителей 1993 и 2002 годов рождения, ранее неоднократно судимых за кражи. Ворота они собирались сдать в пункт приема металла. Владелец гаража написал на задержанных заявление.