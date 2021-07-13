У пострадавшего несколько переломов: в Екатеринбурге иномарка сбила восьмилетнего ребенка

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель за рулем иномарки BrillianceV5 сбил восьмилетнего ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте. Авария произошла на улице Блюхера недалеко от дома № 16. Прибывшие на место полицейские установили, что машина ехала с Уральской в сторону улицы Мира.

- Восьмилетний ребенок с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом бедра, переломом двух ребер доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ДГКБ № 9, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Известно, что за рулем машины ехал 34-летний мужчина, водительский стаж которого насчитывает 12 лет. Полицейским он объяснил, что ехал примерно со скоростью 40-50 километров в час. Ребенок появился неожиданно из-за припаркованного автомобиля, владелец иномарки пытался экстренно затормозить, но наезда избежать не удалось.